Социалисты добились помощи для разных категорий кишиневцев: как ее получить

Председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева подробно рассказал об одном из последних проектов, предложенных фракцией социалистов в Мунсовете и принятых МСК.

На его исполнение выделено 13 миллионов леев. Речь идет об оказании материальной помощи ряду категорий кишиневцев.

– Многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами как из города, так и из пригородов, могут написать заявления в Управление защиты прав ребенка на имя госпожи Лучии Качук, или в управления по месту проживания (территориальные управления по защите прав ребенка), для получения материальной помощи от 4 тысяч леев на каждого ребенка. Пожилые люди, люди с инвалидностью, с онкологическими заболеваниями, прикованные к постели, могут написать заявление в Управление социального обеспечения и здоровья по месту проживания или в Городское управление социального обеспечения и здоровья для получения помощи до 6 тысяч леев, – отметил Чебан на своей странице в соцсети.

По словам социалиста, для получения помощи граждане должны предъявить пакет документов, который будет включать в себя: заявление, копию булетина, копию свидетельств о рождении детей, копию справки о зарплате или пенсии, копию свидетельства об инвалидности, копию документов об опеке. Дополнительную информацию можно узнать в секретариате ПСРМ: 022201640, 022201545.