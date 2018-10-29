Социалисты добились единовременной помощи для 8000 школьников: как ее получить

Социалисты добились единовременной помощи для 8000 школьников: как ее получить

Впервые в Кишиневе более 8000 детей, в том числе из пригородов, получат единовременную помощь в размере 700 леев, благодаря проекту, разработанному фракцией ПСРМ в Муниципальном совете Кишиневе. 

– Списки составлялись в школах. Должны получить эти суммы в сентябре. Из-за бюрократических проволочек выдача денег задержалась, но, начиная с 29 октября (с понедельника), эту помощь можно будет получить в любом почтовом отделении столицы, – сообщил на своей странице в соцсети председатель фракции ПСРМ Ион Чебан

Помощью смогут воспользоваться 8 тысяч столичных детей из многодетных семей, семей с одним родителем, семей, в которых один из родителей – с ограниченными возможностями, семей со статусом опекунства.

– Если вы подпадаете под эту категорию, но вас нет в списках, пожалуйста, обращайтесь в секретариат аппарата фракции социалистов в Муниципальном совете по телефону 022 201 640, – добавил социалист. 

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