Социалисты дали старт предвыборной кампании по всей стране

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Партия социалистов дала сегодня, 25 января, старт своей предвыборной кампании по всей стране, в том числе в Кишиневе. В столице мероприятие состоялось у Арки Победы. Поддержать социалистов пришли сотни сторонников формирования.

Как отметил секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан, сегодня начинается “самая ответственная избирательная кампания за всю историю нашей страны”.

– В Кишинёве, в Бричанах, Рышканах, Вулканештах, Чадыр-Лунге, Комрате и многих других населённых пунктах и районах сегодня более 15 000 агитаторов начнут избирательную кампанию для того, чтобы положить конец этом хаосу и беспределу, который творился в стране последние 10 лет под прикрытием так называемой “евроинтеграции”. Только евроинтеграцией нельзя назвать всю эту бедность, разруху, в которую превратили нашу страну, начиная с закрытия школ и заканчивая пенсионерами, которым стыдно смотреть в глаза. Для того, чтобы изменить эту ситуацию, чтобы воплотить в жизнь программу президента, для того, чтобы начать приводить в порядок всю страну и работать для людей, нам нужно полноценное представительство в Парламенте РМ, поэтому логично в этом случае голосовать за Партию социалистов, – сказал Чебан.

Исполнительный секретарь Партии социалистов, кандидат ПСРМ по одномандатному округу №28 (Рышкановка) Влад Батрынча напомнил о многочисленных проблемах, существующих на данный момент в Кишиневе. По его словам, корень этих проблем – в законодательном органе нашей страны.

– Вместе с вами в новом парламенте мы примем новые законы и наведем порядок в столице. Мы любим Кишинев, и мы обязательно обеспечим лучшее будущее, лучшую участь этому городу, – отметил он.

Муниципальный советник, кандидат ПСРМ по округу №25 (Центр и Ботаника) Александр Одинцов подчеркнул, что “все мы устали от незаконного строительства в парках, на детских площадках, во дворах, там, где это нам мешает”.

– Пора этому положить конец. Альянсы специально изменили законодательство, чтобы было комфортно застройщикам, чтобы ущемить интересы кишиневцев. Необходимо принять новый генеральный план города на уровне парламента и правительства. Город необходимо рассматривать как одно целое: от Вадул-луй-Вод до Яловен, от Анен до Пересечино. Тогда у нас не будет пробок, не будет хаотичной застройки, застройки на детских площадках. Вместе мы победим! – сказал он.

Василий Боля, кандидат по одномандатному округу №24 (Ботаника), рассказал о многочисленных проблемах, с которыми сталкиваются жители этого сектора. По его словам, ключ к их разрешению – в парламенте.

– Одна из основных задач, которую мы ставим перед собой – улучшить законы и не оставлять рядового гражданина один на один с жилищно-коммунальными проблемами. Я уверен, что вместе мы выиграем, – сказал Боля.

Кандидат ПСРМ по одномандатному округу №23 (Ботаника) Олег Липский подчеркнул, что для решения существующих в государстве в общем и в Кишиневе в частности проблем необходимо осуществить изменения в законодательстве.

– Нам необходимо модернизировать жилищно-коммунальную сферу и принять законодательство, которое позволит эффективно управлять этой сферой. Для этого нам необходимо взять большинство в парламенте. Я верю, что вместе мы сумеем это сделать, и вместе мы победим, – сказал он.

Кандидат социалистов по одномандатному округу №30 (Чеканы) Петру Бурдужа считает, что “для благосостояния населения необходимо улучшить экономические условия в столице и стране”.

– Создание рабочих мест будет возможно благодаря формированию свободных предпринимательских зон, индустриальных парков. Как минимум, мы придем с проектом закона об открытии двух свободных экономических зон на уровне Кишинева. Вместе у нас всё получится! – заявил он.

На многочисленные проблемы на уровне всей страны и муниципия обратил внимание и кандидат ПСРМ по одномандатному округу №26 Динарий Кожокару. В особенности он осветил проблемы здравоохранения и плачевной ситуации, в которой оказались молдавские врачи.

– Если мы хотим изменений, мы должны добиваться их все вместе. Если хотим, чтобы молодежь оставалась в Молдове, давайте будем 24 февраля вместе. У Молдовы есть будущее! – сказал он.

Кандидат в депутаты ПСРМ по одномандатному округу №27 (Буюканы) Раду Мудряк отметил высокую важность решения проблем с питанием детей в детсадах, а также с закрытием дошкольных учреждений, проблему тарифов на отопление, которые не были пересчитаны, несмотря на снижение тарифа на газ.

– До сегодняшнего дня правление не выдвинуло ни одного решения данной проблемы. Поэтому фронт работ большой, но мы справимся, если будем все вместе, – добавил он.

Кандидат ПСРМ по округу №29 (Центр и Рышкановка) Адриан Лебединский отметил, что недовольство граждан существующими в стране проблемами растет.

– Кто доволен пенсионной реформой? Ни один гражданин. Мы хотим, чтобы все пенсионеры получали достойную пенсию, работающие – хорошие зарплаты, а у молодежи было будущее в нашей стране. Мы не хотим, чтобы наши реки превращались в мусорные свалки, чтобы невозможно было пить из колодцев – мы хотим достойно жить здесь, в Молдове, рядом с родителями и детьми. Вместе мы победим! – сказал он.

Кандидат ПСРМ по округу №32 Светлана Попа отметила, что “вместе, при поддержке самой большой партии и президента, мы изменим жизнь каждого пригорода к лучшему”. Претендент в депутаты Партии социалистов по округу №33 Владимир Рошка доюбавил, что “пригороды должны стать “садом” Молдовы – аграрной артерией, куда должны приезжать туристы”.

Стоит отметить, что сегодня ПСРМ дала старт предвыборной кампании во всех округах страны.