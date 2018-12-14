Социалисты бойкотируют заседание парламента: Мы не будем участвовать в этом политическом фарсе! (ВИДЕО)

Фракция Партии социалистов приняла решение не участвовать в сегодняшнем, последнем заседании законодательного органа. Как отметила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, социалисты не хотят становиться зрителями очередного фарса власти, имея в виду представление отчета о деятельности правительства премьер-министром Павлом Филипом.

Гречаный отметила, что документ содержит 126 страниц, а раздали его депутатам только сегодня утром, не предоставив возможность детально ознакомиться с ним. Вместе с тем она напомнила, что социалисты неоднократно пытались провести слушания правительства в парламенте по разным вопросам, однако всякий раз инициативы отклонялись парламентским большинством.

– Сегодня власть попытается рассказать нам, как хорошо обстоят дела в нашей стране, как хорошо живет народ РМ, как хорошо и комфортно предпринимателям, но не признает, что на самом деле население доведено до нищеты, что больше предприятий закрываются, чем открываются, что мы находимся в экономическом коллапсе. Поэтому мы приняли решение, и считаем его единственно правильным, – мы не будем участвовать в этом политическом фарсе власти и парламентского большинства, – сказала она.

После этого фракция социалистов в полном составе покинула законодательный орган.