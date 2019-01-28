Социалисты бьют тревогу: Жители Молдовы вынуждены покупать лекарства втридорога

0

Проблема с лекарствами остается одной из наиболее острых в нашей стране. Это касается как непомерно высоких цен на медикаменты, так самого обеспечения ими. Детально информацию по этому поводу в рамках пресс-конференции представили социалисты.

В частности, депутат ПСРМ Владимир Односталко отметил, что ряд крупных производителей с мировым именем, которые зарекомендовали себя в производстве качественных медикаментов, покинули рынок Молдовы. В результате этого наша республика вынуждена закупать препараты по более высоким ценам от посредников.

– Я сделал закупку ряда препаратов в аптеке, и потратил 350 леев. После покупки, при сравнении цен, выяснилось, что в других аптеках стоимость на такие препараты доходит до 420 леев. А в сравнении цен на препараты, продаваемые в Молдове, Украине и России, выяснилось, что у нас цены на всё выше на 50%, а то и 100%. Кроме этого, у нас дорогие препараты ставятся в список компенсированных. А это значит, что кому-то выгодно. Куда смотрит Агентство по лекарствам и медицинским изделиям, которое напрямую подчиняется правительству? Почему оно не выполняет свою работу? – отметил Односталко.

Депутат считает, что власти два раза лезут к гражданам в карман: первый раз – когда обязывают покупать малоэффективный полис обязательного медицинского страхования, а второй – когда заставляют покупать препараты по высоким ценам.

– Почему в других странах цены ниже? Мы лучше живем? Видимо, потому что в других странах государство работает и думает о людях, а у нас что? Могут только наезжать на бизнес. Давайте договариваться с производителями, давайте работать, а не искать виноватых среди докторов и производителей. Вся проблема в местных руководителях. Мы знаем, как решить этот вопрос, и мы его обязательно решим, – сказал социалист.

Муниципальный советник от фракции Партии социалистов, врач Динарий Кожокару сообщил, что после того, как врачи выписывают пациентам рецепты, при повторной консультации выясняется, что пациент не только приобрел препараты, которые намного дороже их себестоимости, но и не смог пройти весь курс лечения. Причина в том, что врачи выписывают препараты с названием активного вещества, а в аптеках продают то, что есть, а именно, дорогие медикаменты.

– В Молдове был увеличен список социальных препаратов стоимостью от 80 леев до 160 леев. Анализируя список, мы увидели, что не увеличилось число препаратов по активному веществу, а увеличилось число одинаковых препаратов, но с разными названиями. К примеру, вместо одного вида активированного угля, в списке активированный уголь под тремя разными названиями, как три разных препарата. Также в социальном списке были обнаружены и компенсированные медикаменты. Каков смысл в этих изменениях? Ради пиара? В итоге страдаем и мы – врачи и пациенты, – отметил Кожокару.

Врач считает, что в Молдове можно производить медикаменты хорошего качества и по доступным ценам, достаточно лишь, чтобы все соответствующие ведомства выполняли свою работу. По его словам, у государства, которое не занимается здоровьем своих граждан, нет будущего.

– На ту зарплату, которую получают люди, невозможно пройти курс лечения, прокормить семью и оплатить счета. В итоге у людей появляются заболевания, которые трудно лечить. Изменения нужно осуществлять на законодательном уровне, не для премьера, а для граждан. На сегодняшний день в Молдове фармацевтический рынок контролируется не государством, а боярами, которые наживаются на этом всем, – сказал он.

Социалист считает, что необходимо запретить закупку медикаментов через разные фирмы, а осуществлять лишь напрямую – тогда не будет наценок. Кроме этого, необходимо, чтобы Агентство по лекарствам и медицинским изделиям выполняло свою работу качественно.