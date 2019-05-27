Социалисты бьют тревогу: Воспитанники детсадов играют в небезопасных павильонах или на полуразрушенных площадках! (ВИДЕО)

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В Кишиневе можно по пальцам сосчитать детские сады, которые обладают нормально благоустроенной территорией. Об этом в рамках брифинга для прессы заявил муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский, который отметил, что воспитанникам дошкольных учреждений практически негде играть.

– Они играют в поломанных, небезопасных павильонах, на полуразрушенных площадках, на скатах. Муниципалитет должен запустить какую-то программу, чтобы изменить эту ситуацию, – сказал он.

Витнянский сообщил, что есть множество обращений от педагогов и родителей дошкольных учреждений с просьбами благоустроить территорию детсадов. По словам социалиста, в данной связи нужна программа, аналогичная той, что что предполагает установку детских площадок во дворах, и что муниципалитету это по силам. В данной связи он призвал ответственных чиновников подготовить необходимую документацию о том, в каких детских садах необходимо провести данные работы с тем, чтобы впоследствии социалисты обратились с этой информацией в Управление финансов и потребовали включить эти расходы в бюджет муниципия при его пересмотре в июле текущего года.