Социалисты бьют тревогу: в Молдове сносят памятники, а Министерство культуры бездействует (ВИДЕО)

Фракция Партии социалистов потребовала на сегодняшнем заседании парламента проведения слушаний с участием министра образования, культуры и науки в связи с многочисленными случаями разрушения памятников в Молдове.

Как отметила депутат ПСРМ Марина Радван, в последнее время в адрес социалистов все чаще поступают тревожные сигналы о том, что происходит разрушение памятников архитектуры и истории, несмотря на то, что они являются культурным достоянием, находятся под охраной государства и защищаются законом.

– Все мы с вами недавно стали свидетелями того, как был уничтожен Дворец культуры профсоюзов, и уникальная мозаика с фасада здания была демонтирована. К сожалению, до сих пор мы не знаем о ее судьбе, и хочу отметить, что, несмотря на то, что она входит в реестр памятников, мы не видели конкретных действий, направленных на ее сохранение в дальнейшем. Также прямо сейчас по бульвару Штефана чел Маре происходят работы по разрушению элементов декора, украшавших фасад здания исторической части нашего города. Это всего лишь некоторые примеры, и хочу отметить, что за последние несколько лет было разрушено более 100 памятников архитектуры и истории. И тенденция продолжается. В связи с этим, мы считаем, что нам необходимо как можно скорее заслушать министра образования, культуры и науки в связи с данным вопросом и узнать у министерства, какие конкретно меры принимаются по сохранению памятников архитектуры и истории, – пояснила она.

В свою очередь депутат ПСРМ Влад Батрынча обратил внимание депутатов на полное бездействие и отсутствие какой-либо реакции со стороны Министерства культуры при сносе памятников.

– Если говорить, например, о Дворце культуры профсоюзов – он включён в список национальных памятников, охраняемых государством. Он находится в списке, поэтому должен быть охраняемым. И возникает простой вопрос – почему министерство не выступило со своей позицией и реакцией? Также было снесено множество памятников, которые включены в этот список. Этими вещами не должен заниматься парламент, но когда министерство абсолютно ничего не предпринимает, эта проблема должна быть рассмотрена в парламенте, – сказал он.

Депутат также отметил, что “никто из политических классов не вправе судить через призму идеологии, нравятся им те или иные символы или нет”.

– Под символом серпа и молота были построены сотни зданий в РМ, была практически поднята вся страна. А если вам это не нравится, то постройте что-то другое и поставьте свои символы. А вы, ничего не строя, только разрушаете и выносите ещё свои идеологические оценки тем символам, которые когда-то были установлены на зданиях на фасадах зданий. Мы не должны позволять таких вещей, поэтому хотим заслушать Министерство культуры, – добавил он.

Несмотря на приведенные аргументы, парламентское большинство высказалось против инициативы о проведении слушаний.