Социалисты бьют тревогу: В Молдове предпринимается попытка еще одной крупной банковской кражи

0

В 2014 году под прикрытием парламентских выборов из финансово-банковской системы страны было украдено более 1 миллиарда долларов. Социалисты были первыми, кто предал огласке самое грандиозное преступление за всю историю нашей страны и проводили протесты для того, чтобы добиться возврата украденных денег. Сегодня, спустя 5 лет, создается впечатление, что под предлогом парламентских выборов снова совершается банковская кража.Об этом в рамках пресс-конференции заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

– Очевидно, что за мизерную цену был продан “Moldova Agroindbank” – очень рентабельная банковская компания. Сегодня готовятся на продажу и “Moldindconbank” и “Victoriabank” – рентабельные банковские учреждения. Кажется, что на данный момент совершается попытка ещё одной крупной банковской кражи. Мы считаем, что эти вещи очень опасны, РМ может остаться без банковской системы и считаем, что это нужно срочно остановить. Призываем сегодняшнее правительство остановить эти сомнительные действия и не проводить эти операции в избирательный период. Мы считаем, что эти вещи снова происходят, потому что кто-то хочет получить «грязный» доход, а банки «уйдут» по мизерным ценам – по цене около 10% от цены на других рынках. И, кстати, банки регистрировали ежегодный доход в десятки тысяч евро, – сказал Батрынча.

Он также напомнил, что все эти годы социалисты пытались остановить продажу госпредприятия “Tutun-CTC”. Сегодня это предприятие находится на грани, его продали за мизерную цену – за 150 млн леев, то есть, до 8 млн евро, при условии, что только в последние годы государство инвестировало 85 млн леев на реабилитацию и капитальный ремонт этого предприятия.

– То есть, кто-то восстанавливает, ремонтирует, приводит предприятие в нормальный вид, и после этого его продают за такую цену. Простая математика демонстрирует, что это предприятие, если отнять все затраты на капитальный ремонт, было продано даже не за 80 млн леев, то есть, около 4 млн евро дали за предприятие с миллиардным доходом. Когда-то Молдова была страной-чемпионом в области производства табака, это было предприятие, которое было одним из самых прибыльных в Молдове. Для сравнения, в маленьком городке РФ была также продана фабрика по производству табака за 1 700 млрд долларов. Это предприятие абсолютно идентично и по своему объёму, и по производству. Если сделать маленький анализ рыночных цен региона, то “Tutun-CTC” был продан за 5-6% или максимум 7% из своей реальной стоимости, – добавил социалист.

Батрынча подчеркнул, что после прихода к власти социалисты наведут порядок в данной сфере и сделают все для того, чтобы вернуть государству изъятые у него предприятия.

– Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть порядок в РМ, и призываем к этому всех граждан. Есть два выхода: если вам нравится все, что происходило последние 10 лет – голосуйте за Плахотнюка, правую оппозицию, которая управляла страной вместе с Плахотнюком, а если вам не нравится, что происходило, у вас есть единственный выбор – проголосовать за Партию социалистов, – подытожил он.