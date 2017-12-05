Социалисты бьют тревогу: со сменой власти в Кишиневе возобновились незаконные стройки (ВИДЕО)

Сегодня, 5 декабря, «оживилась» одна из таких ранее запрещенных стройплощадок.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции Партии социалистов Ион Чебан. По его словам, речь идет о площадке по адресу: ул. Алба Юлия 2, 4 и 6.

— Мы узнали, что множество авторизаций на строительство на детских площадках, в зеленых зонах были выданы примэрией в последние несколько недель, — отметил социалист.

Жители близлежащих домов обратились к социалистам с просьбой принять меры. Тем временем на участке стали устанавливать забор, однако возмущенные жители воспротивились этим действиям. В итоге было принято решение организовать собрание жильцов и представителей компании-застройщика. Также будут присутствовать и представители Партии социалистов. Собрание намечено на 17.00 сегодня, 5 декабря.