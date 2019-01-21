Социалисты бьют тревогу: Река Бык – в критическом состоянии

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Депутат парламента от фракции Партии социалистов РМ Адриан Лебединский поднял на своей пресс-конференции 21 января очень важную для Кишинева проблему – критического состояния окружающей среды. Он призвал к устранению причин предельного загрязнения реки Бык и ее берегов, предложив конкретные решения.

Как сообщает пресс-служба ПСРМ, Адриан Лебединский обратил внимание на то, что все увеличивающееся загрязнение окружающей среды в Кишиневе приводит к негативным последствиям не только для природы, но и для самого человека. Депутат отметил, что река загрязнена различными отходами, сточными водами, заросла тростником, а ее воду используют для мытья автомобилей, импровизированные «автомойки» расположены в районе оптовых рынков. Кроме того, в реку большей частью незаконно сбрасывают неочищенные сточные воды различные предприятия. На оба берега выгружают бытовые, строительные и другие отходы.

Депутат отметил, что, согласно лабораторным исследованиям, в большинстве колодцев муниципия вода не соответствует нормативным требованиям к питьевой воде. Учитывая, что неблагоприятная экологическая ситуация оказывает негативное влияние на здоровье человека, ПСРМ считает одним из приоритетов решение проблемы очистки поймы реки Бык, подчеркнул Адриан Лебединский.

В данной связи он предложил разработать технико-экономическое обоснование и технические проекты для систем водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, в том числе системы управления твердыми и органическими отходами; построить современные очистные сооружения для сточных вод или реконструировать действующие; создание специализированных предприятий в каждом населенном пункте муниципия, расположенном в бассейне реки Бык. Депутат считает также необходимым обучать персонал в этой области, обеспечить контроль потребления воды экономическими агентами и управления отходами – для устранения нарушений, ликвидировать свалки в водоохранных зонах; создать адекватную систему управления твердыми и органическими отходами во всех населенных пунктах муниципия, и т.д. Предложенные меры – это лишь часть видения для исправления экологической ситуации в бассейне реки Бык, подчеркнул депутат.

– Мы не только осознаем серьезность проблемы, но и знаем, как ее решить, чтобы у нас была здоровая окружающая среда, чтобы люди наслаждались ею, будучи защищенными от потенциальных рисков для их здоровья, – сказал он.