Социалисты берутся за установку ещё одной детской площадки на Ботанике (ФОТО)

В адрес ПСРМ поступил ряд обращений от жильцов домов 52, 54 и 56 по улице Мунчештское шоссе на Ботанике с просьбой благоустроить место для отдыха и игр детей.

В связи с этим мунсоветник от Партии социалистов Юрий Витнянский встретился в рабочем порядке с жителями на месте, где необходимо обустроить детскую площадку. Об этом он сообщил, написав пост в социальной сети.

Примечательно, что жильцы указанных домов передали около 100 подписей, как приложение к просьбе об установке площадки.

– Вокруг, действительно, нет ни одного благоустроенного двора. Детям негде играть. А тут две многоэтажные “свечки”, этажей под 16, несколько 5-этажных домов. Двор очень большой. Жителей много. Будем заниматься и этим двором, – отметил Витнянский.

Напомним, что в начале 2018 года благодаря Партии социалистов были установлены 42 детские площадки. С конца лета ПСРМ запустила в установку еще 125 детских площадок, из которых уже порядка 15 установлены. С 15 октября планируется установить еще 70 спортивных площадок.