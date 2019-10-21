Социалист Виталий Городинский одержал убедительную победу на выборах примара Бричан

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Он набрал 80,95% голосов избирателей, оставив далеко позади всех своих конкурентов.

В коммуне Коликэуць, селе Котюжень, городе Липканы, коммуне Медвежа, коммуне Михайлень, селе Слобозия-Ширэуць, коммуне Бэлкэуць, коммуне Богдэнешть примарами стали также социалисты. Во многих населенных пунктах кандидаты ПСРМ вышли во второй тур.

Кроме того, у ПСРМ больше всего местных советников в Бричанах, Коликэуць, Котюжень, Гримэнкэуць, Халахора де Сус, Ларге, Липканах, Мэркэуць, Медвеже, Михэйлень, Перерыте, Слобозии-Ширэуць, Тецкань, Требисэуць, Баласинешть, Бэлкэуць, Белявинцах, Берлинцах, Богдэнешть и Каракушений Векь.

После обработки 39 из 40 протоколов социалисты лидируют и по числу районных советников в Бричанах: 49%.