Социалист Петр Пушкарь избран председателем Бессарабского района

Социалист Петр Пушкарь избран председателем Бессарабского района

Председатель территориальной организации ПСРМ в Бессарабке Петр Пушкарь был избран сегодня председателем Бессарабского района. Это уже второй мандат для Пушкаря на данном посту. 

В этом году за него проголосовало абсолютное большинство районного совета: из 27 советников за Петра Пушкаря отдали голос 9 советников от фракции ПСРМ, 5 – “АКУМ”, 4 – ДПМ, 1 – ПКРМ, а также один независимый советник. Четыре советника воздержались, и два проголосовали против.

Совет также избрал двух заместителей председателя – по одному от блока “АКУМ” и от ДПМ.

– Хочу поблагодарить районный совет за доверие, приложу все силы для социально–экономического развития района. Наши приоритеты те же, что мы озвучивали в ходе местных выборов: это возврат в Бессарабку районных служб, привлечение инвестиций, модернизация социальных учреждений и медицинской сферы, – отметил Петр Пушкарь.

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