Социалист Лебединский предложил решения для искоренения разрушения исторического центра Кишинева (ВИДЕО)

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За последние годы в историческом центре Кишинева было разрушено много зданий – памятников архитектуры и истории. Одной из причин является отсутствие нового Градостроительного плана Кишинева. Так считает кандидат в депутаты от Партии социалистов по одномандатному округу №29 Адриан Лебединский.

– В 1993 году парламент Молдовы принял решение, согласно которому любые изменения, без разрешения соответствующих ведомств, в историческом центре Кишинева запрещены. К сожалению, принятый местными властями в 2007 году Градостроительный план Кишинева изменил ситуацию не в лучшую сторону, – сказал Лебединский.

Лебединский считает, что многие проблемы связаны с тем, что экономические агенты хотят развивать свой бизнес только в центре столицы. Социалисты разработали решения для выхода из сложившейся ситуации. В частности, они предлагают вести экономическую деятельность на улицах Албишоара и Каля Мошилор; увеличить число часов в университетах, посвященных подготовке специалистов в области реставрации памятников архитектуры и истории; восстановить дома культуры и повысить зарплату работникам в области культуры, в частности, работникам библиотек; принять новый градостроительный план, запрещающий снос исторического центра города и строительство в нем новых зданий.

В заключение кандидат ПСРМ отметил, что гражданам Молдовы необходимо знать историю своего края, а для этого нужно сохранять памятники истории и архитектуры. Социалисты предпримут все усилия для того, чтобы остановить разрушение исторического центра Кишинева