Социалист Бурдужа озвучил предлагаемые им решения для проблем на Чеканах

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Партия социалистов предложит парламенту нового созыва пересмотреть Закон о зонах свободного предпринимательства и Закон о промышленных парках в Молдове, и внести в них ряд поправок. Это позволит создать в секторе Чеканы две зоны свободного предпринимательства, а также открыть новые рабочие места, привлечь инвестиции из-за рубежа и задействовать новые технологии.

Об этом в рамках пресс-конференции рассказал кандидат в депутаты ПСРМ по одномандатному округу №30 (Чеканы), муниципальный советник Петр Бурдужа. По словам социалиста, в секторе, по которому он баллотируется в парламент, существует масса проблем. Для того, чтобы разрешить их, социалисты предложат к рассмотрению и принятию Градостроительный план Кишинева и зональный план сектора Чеканы.

Отдельное внимание планируется уделить решению проблемы с автомобильными пробками. Социалисты предлагают продлить улицу Ион Думенюк до Студенческой, бульвар Мирча чел Бэтрын – до торгового центра Megapolis Mall, а транспорт с улицы Милеску-Спэтару перенаправить на улицу Индустриальную. Таким образом, грузовики не будут ехать по улице Волунтарилор и не будет шума и пробок. Также социалисты намерены предложить расширение улицы Вадул-луй-Водэ, что также позволит перенаправить транспорт и избежать пробок.

В то же время Бурдужа считает, что принятие Градостроительного плана Кишинева позволит не допустить строительства зданий, которые годами остаются заброшенными, а за забором скапливается мусор, а также избежать ситуаций, когда жильцов пытаются лишить зеленых насаждений и детских площадок ради очередных многоэтажек.

Социалист также рассказал, что формирование, которое он представляет, намерено и далее поддерживать и продвигать как на муниципальном, так и на республиканском уровне социальные проекты, а также способствовать продолжению осуществлению проектов по благоустройству дворов, установке скамеек, детских и спортивных площадок. Еще одна цель ПСРМ – упростить доступ к жилью молодым специалистам при помощи ипотечной программы.

– Это приоритеты, на которые мы ставим акцент. Мы будем поддерживать все проекты по улучшению социальной и демографической ситуации в стране, – подытожил кандидат ПСРМ.