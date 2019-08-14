Собрался прикрыть нарушения взяткой: теперь “смелому” водителю грозит суровое наказание

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Микроавтобус Mercedes привлёк внимание сотрудников ГАИ, которые несли службу на стационарном посту, расположенном на въезде в Григориополь. При проверке документов у 63-летнего тираспольчанина выявили сразу несколько нарушений.

Как пишет mvdpmr,org, в водительском удостоверении не была открыта категория, дающая право управления данным видом транспорта. К тому же, срок действия талона техосмотра уже истёк.

Чтобы избежать штрафа, водитель предложил инспекторам решить вопрос за взятку. В момент составления административного протокола он достал деньги и положил их на переднюю панель приборов служебного автомобиля. Сотрудник автоинспекции незамедлительно сообщил о преступлении в дежурную часть.

По факту случившегося проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За дачу взятки водителю грозит крупный штраф, либо лишение свободы на срок от 3 до 8 лет со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки.