Соблюдая дистанцию и в масках: Кику рассказал, как с воскресенья будут проводиться службы в церквях (ВИДЕО)

Соблюдая дистанцию и в масках: Кику рассказал, как с воскресенья будут проводиться службы в церквях (ВИДЕО)

С воскресенья, 10 мая, разрешено проводить церковные службы на открытом воздухе – во дворах храмов. Об этом на брифинге для прессы заявил премьер-министр Ион Кику.

– При проведении служб должны соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы и социальная дистанция минимум в 2 метра. Все прихожане должны в обязательном порядке быть в масках, – пояснил Кику.

В то же время, добавил премьер, в период ЧП запрещены определённые религиозные ритуалы, которые представляют повышенный риск заражения. Речь идёт, преимущественно, о физическом контакте прихожан с иконами и другими церковными предметами.

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