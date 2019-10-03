Собиратель имён

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Николай Гибу – о Придунавье, работе над энциклопедией и об её издании

Недавно вышел в свет первый том энциклопедии «Сонеты Дуная», автором которой стал Народный артист Молдовы, кинорежиссёр, сценарист, автор множества статей о кино и людях Николай Гибу. Книга получилась внушительной, монументальной и очень красивой. Но истинная её ценность скрывается в живописной и выразительной обложке, где хранится немеркнущая красота слов и дел человеческих.

От А до Я

– Первый том энциклопедии, в котором заключена буква «А», уместился на 600 страницах, а впереди ещё много букв. Чтобы создать такой труд, необходимы титанические усилия и очень много времени. Когда вы начали работу над энциклопедией?

– Я начал собирать материал ещё в 1963 году, когда учился на начальных курсах ВГИКа. Мне случайно попалась энциклопедическая статья о Придунавье, моём родном крае. Тогда и зародилась идея собрать воедино имена всех моих знаменитых земляков. Десятилетиями я собирал материал, копался в архивах, встречался с людьми, заказывал материалы у именитых историков. Каждый большой конверт обозначался буквой алфавита – от А до Я. Но буквам становилось тесно – и появлялись всё новые конверты, новые имена и подробности биографий.

– Ваши герои условно объединены определённой территорией…

– Регион Придунавья – это старая южная Бессарабия. В 30-е годы многие уроженцы тех мест уезжали на учёбу в Ясский университет и становились выдающимися личностями в истории. Мои герои жили и живут в Румынии, Молдове и на Украине – они рассыпаны по всему миру. Их объединяет место рождения – дельта Дуная. Много моих земляков, рождённых в разные времена, – великие люди, и когда я писал о них, мысленно с ними общался.

Я ничего не собираюсь вычёркивать из истории, но и не позволю себе вольности её очернить. Из лоскутков исторических документов я слагаю полотно о Южной Бессарабии.

Из лоскутков истории

– В какой-то момент вы всё-таки перестали собирать материал и решили, что пора его издать…

– Сначала я сел его складывать. Энциклопедии не пишутся, они складываются из кирпичиков – больших и малых, из абсолютно разных материалов, порой не совместимых. И когда они правильно сложены, начинают звенеть.

– В энциклопедии вы очень много внимания уделили маршалу Авереску. Получилась практически книга в книге. Чем вас покорила эта личность?

– Он родился в селе, откуда и я родом. А родился я в коммуне Авереску, потом село стало называться Озёрное, а ранее называлось Ба-бель – об этом я тоже пишу. У меня появилась некая потребность рассказать о нём, о том, что знаю именно я. Авереску – не только полководец, это румынский государственный деятель, у него много философских трудов. Мне интересна эта личность. Когда я пишу о людях – пропускаю их жизнь через себя, стараюсь представить себя их современником. Некоторые персонажи позитивны, а в некоторых историки пытаются найти изъяны. Маршала Авереску тоже окружили негативными мифами, вплоть до того, что он спровоцировал нападение на Советский Союз. Как он мог это сделать, если в 1938 году его не стало? Мне интересно с моими персонажами, они мне открывают мир таким, каким видели его. И оказывается, что наши миры похожи. Ничего не собираюсь вычёркивать из истории, но и не позволю себе вольности её очернить. Из лоскутков исторических документов я слагаю полотно о Южной Бессарабии.

– Какой временной пласт охватывает энциклопедия?

– Этот пласт сложен. Я иду не по годам, а по именам. В энциклопедию вошли имена всех известных людей, о которых можно было собрать какую-то информацию. Иногда я возвращаю забытые имена. Есть в ней и люди нашего времени, которые успели сделать что-то достойное и важное.

О климате, генах и фольклоре

– Если судить по вашей энциклопедии, в Придунавье было рождено много великих и талантливых в разных сферах людей. У вас там места особенные?

– Я тоже задаю себе вопрос: почему та земля родила добрую тысячу людей, достигших высот в разных областях науки, культуры, техники, ставших эталоном для многих других. Я допускаю даже влияние климатических условий. Это необыкновенная духовная чистота и природная красота мест. Это Дунай, окружённый легендами и балладами. Он глубок и быстротечен. Это его берега, на которых живут люди разных народностей и этносов. Это и величественное озеро Ялпуг, на берегах которого люди говорят на разных языках и диалектах, но прекрасно друг друга понимают, создают семьи.

– Может, играет роль и генетический фактор. Говорят, что при смешении наций рождается много гениев…

– Это смешение происходило веками, а в массовом порядке началось ещё при российской императрице Екатерине, которая решила заселить пустующие земли Буджакской степи. И что удивительно: на этой территории люди разных национальностей всегда прекрасно уживались друг с другом.

– Сплетение фольклора разных народов обладает огромной энергетикой. Вы когда-то об этом говорили в цикле документальных фильмов «Любовь моя, Придунавье»…

– Фольклор стал фундаментом этого цикла. Мы рассказывали об обычаях и удивительно красивых обрядах гагаузов, болгар, русских, молдаван, румын, албанцев и т. д. И некоторая обрядовость переплетается. Всё, что веет красотой и сеет добро, перекочёвывает из села в село. В 50-е годы этнографы ещё исследовали тот край – и жаль, что он сейчас не изучается.

«Я никому ничего не должен»

– В начале книги начертан эпиграф «Я никому ничего не должен». Почему вы предпочли именно эти слова?

– Потому что многие могут не согласиться с моей позицией. Я вообще никому ничего не хочу доказывать, никого не хочу звать на баррикады. Каждая историческая личность, раз она стала таковой, требует определённого уважения. Это моя позиция.

– Вы умело смогли уместить в первый том и несколько имён, начинающихся с других букв…

– Я сделал это умышленно в разделе «Анонс», используя строфы из сонета. Как автор, я позволил себе изменить некоторый порядок, анонсировал следующих героев, показал читателю, что его ждёт в будущих томах. И эти имена далее будут повторяться.

– В послесловии сказано: в букве Б спрятано Будущее – время и бесконечность. В последующих томах тоже будет много лирических отступлений, которые украшают текст и заставляют людей думать?

– Вся энциклопедия будет сопровождаться лирическими отступлениями и моим отношением к людям и событиям.

– Как вы думаете, кому будет интересна книга?

– Всем. Причём молодым людям она должна понравиться даже больше. Люди средних лет и представители уважаемого возраста смогут ещё раз пройтись по своей эпохе, посмотреть, не упустили ли они чего.

– Вы собираете следующие тома энциклопедии, параллельно работаете над сценарием фильма «СМЕРШ», пишете статьи. Наверное, у вас нет времени на увлечения и хобби?

– Я счастливый человек, работа – и есть моё увлечение. Андрей Тарковский, с которым я был лично знаком и дружен, собирал сны. Художник Никас Сафронов, мой хороший друг, собирает мифы и сам их создаёт. Ещё один мой друг из Краснодара, член Союза кинематографистов России Гриша Григорьевич Гиберт (ГГГ), собирает этикетки спичечных коробков с изображением кадров из разных фильмов. А я собираю имена людей. Я – собиратель имён.

Шедевр без гонорара

– Вы много лет создавали «Сонеты Дуная», но на издание нужны были деньги. Кто выступил спонсором?

– Меценат из Измаила, который не афиширует своё имя. Он дал деньги на издание 250 экземпляров. Ещё столько же книг я заказал на свои сбережения, которые собирал много лет. Я бережливый, живу очень скромно среди тысяч книг и рукописей и, естественно, пока не могу претендовать на какой-то гонорар. Вёрстку издания и всю техническую работу выполнял мой сын Игорь. В части организации мне помогала мой старый друг из Измаила Галина Русанова, с которой мы создавали цикл фильмов «Любовь моя, Придунавье». Мы тогда тоже ходили по друзьям и собирали деньги на фильм. Все остальные мои помощники и консультанты указаны в энциклопедии.

– Когда и где пройдёт презентация?

– В Измаиле 4 октября пройдёт официальное представление книги. Есть люди, которые ждут это событие.

– А в Кишинёве?

– Если кто-то желает представить мой труд – пожалуйста, я не против. Но на организацию презентации в молдавской столице у меня уже нет сил…

ДОСЬЕ

Николай Трофимович Гибу родился 19 ноября 1936 года в селе Озёрное Одесской области. Кинорежиссёр, сценарист. Окончил сценарный факультет ВГИКа (1966 г., мастерская К. Парамоновой и В. Ежова). Народный артист Республики Молдова. Автор книг и статей о молдавском кино. Его киноработы вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Им было создано более 80 художественных и документальных картин. Среди них «Девчонка с буксира», «Офицер запаса», «Зарубки на память», «Гнев», «Корень жизни», «Кодовое название «Южный гром», «Найди на счастье подкову», «Ваш специальный корреспондент», «Виновата ли я?», «Игра в смерть, или Посторонний».

Наталья Устюгова