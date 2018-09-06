Собирались вплавь пересечь Прут и попасть в ЕС: двух граждан Туркменистана задержали на границе

Пограничниками в Скуленах были обнаружены двое граждан Республики Туркменистан, которые пытались пересечь молдо-румынскую границу. Когда мужчин остановили и раскрыли их намерения, оба попросили убежище в Республике Молдова.

Об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции. Источник отмечает, что инцидент произошел 2 сентября текущего года. У мужчин при себе не оказалось документов и они не смогли объяснить свое присутствие в пограничной зоне. Для установления их личности и выяснения всех обстоятельств последних сопроводили в офис данного сектора ведомства.

Выяснилось, что мужчины являются гражданами Туркменистана, им 31 и 41 год соответственно. Оба признали, что незаконно оказались на территории Молдовы. В конце августа текущего года им удалось пересечь молдо-украинскую границу через приднестровский регион. Мужчины собирались пересечь вплавь Прут, чтобы добраться до одной из стран ЕС, откуда три года назад их депортировали.

При них были телефоны, предметы личной необходимости и деньги. Мужчины попросили убежище у РМ и в настоящее время находятся в центре временного размещения Бюро миграции.

По факту попытки незаконного пересечения границы возбуждены уголовные дела. Обстоятельства случившегося выясняются.