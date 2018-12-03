Собака помогла пограничникам поймать сигаретного контрабандиста (ФОТО)

Сотрудники пограничной полиции контрольно-пропускного пункта в Кагуле пресекли попытку гражданина Румынии незаконно переправить 3 600 сигарет. В то же время в Международном аэропорту Кишинэу был задержан пассажир, при котором находилось ​​3 000 сигарет, предназначенных для незаконной перевозки в Англию.

В конце прошлой недели в направлении выезда из страны через пункт пересечения “Кагул” был остановлен автомобиль Opel Zafira, за рулём которого находился 67-летний гражданин Румынии. В результате проверки пограничная собака обнаружила в машине табачные изделия. 180 пачек сигарет “Плугарул” были спрятаны в сиденьях автомобиля.

В то же время, во время проверки пассажиров рейса “Кишинэу-Лондон”, была задержана 39-летняя женщина с двойным гражданством: Молдовы и Румынии. При помощи сканирования в багаже у задержанной было обнаружено 150 пачек сигарет разных марок.

В обоих случаях сигареты были конфискованы. Задержанным лицам грозит штраф до 4 500 леев.