Собака Погранполиции помешала планам двоих молдаван (ФОТО)

Животное среагировало на наркотические вещества.

Инцидент произошел на КПП «Отачь – Могилев-Подольский». Двое граждан Молдовы 18 лет и 41 года намеревались перечь границу по пешеходной полосе, как вдруг служебная собака Пограничной полиции по имени Ами почувствовала неладное.

При более тщательном досмотре пограничники нашли два пакетика с зеленым растительным веществом, напоминающим марихуану. У одного из путешественников пакетик был спрятан в левом рукаве, а у другого – в правом кармане джинс.

Если один заявил, что является лишь курьером по просьбе знакомой, то другой рассказал, что приобрел наркотик у незнакомца на Украине.

Пакетики с наркотическими веществами были изъяты и отправлены на экспертизу.