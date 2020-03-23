Со вторника в Приднестровье полностью приостанавливается движение общественного транспорта

Со вторника в Приднестровье полностью приостанавливается движение общественного транспорта

Такая мера предпринимается с целью максимально сократить вероятность распространения коронавируса.

Руководителям предприятий рекомендовано всем работающим пенсионерам предоставить ежегодные оплачиваемые отпуска, а работу остальных сотрудников организовать удалённо. Если это невозможно, пишет mvdpmr.org, рекомендуется организовать перевозку работников.

Также закрываются и продуктовые рынки. Временно продолжат свою работу только крытые корпуса: мясной, рыбный и молочный. С завтрашнего дня перестают работать и магазины с промтоварами и техникой. Владельцы этих торговых точек будут осуществлять доставку товаров покупателям.

Напомним, на сегодняшний день в Приднестровье подтверждено 7 случаев коронавируса.

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