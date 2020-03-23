Со среды доступ в места массового скопления людей будет запрещен. Власти задействуют армию (ВИДЕО)

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Со среды, 25 марта, доступ жителей муниципиев Кишинев и Бельцы, городов и районных центров страны в места массового скопления людей (парки, скверы и так далее) будет запрещен. Соответствующее решение приняла сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям. О нем на брифинге объявил премьер-министр РМ Ион Кику.

Глава кабинета министров отметил, что это жесткая, но необходимая мера для недопущения распространения коронавируса. В то же время для ее исполнения будет задействована Национальная армия, добавил он.

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