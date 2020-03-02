Со следующей недели в Кишинёве начнётся весенняя уборка города

Со следующей недели в Кишинёве начнётся весенняя уборка города

Со следующей недели в столице начнутся работы по наведению порядка. До середины апреля муниципальные подразделения при участии граждан наведут чистоту во дворах многоэтажных жилых домов, в парках и в других общественных местах.

Как отметил глава столичного управления жилищно-коммунального хозяйства Ион Бурдюмов, было подготовлено распоряжение о начале кампании, а в процессе подготовки были собраны предложения у представителей претур. После подписания, передаёт ipn.md, распоряжение будет доведено до сведения всех муниципальных подразделений, а также предприятий по управлению жилым фондом.

По данным начальника ГУЖКХБ, на прошлой неделе свыше 350 человек ежедневно работали для наведения порядка в общественных местах. Спецтехника осуществила более 130 рейсов для вывоза твёрдых отходов.

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