Со следующей недели несколько крупных компаний в Бельцах и Кишинёве возобновят работу

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Деятельность нескольких компаний из свободных экономических зон (СЭЗ) будет возобновлена со следующей недели. Речь идёт о фирмах “Draexlmaier”, “Fujikura Automotive”, “Sumitomo Electric Bordnetze SE”, “Gebauer & Griller”.

В связи с пандемией COVID-19, пишет moldpres.md, компании-резиденты СЭЗ частично или полностью приостановили свою деятельность. Так, руководство СЭЗ “Унгены” отметило, что из 42 резидентов в настоящее время работают 10. 25 полностью приостановили свою деятельность, 7 – частично. Таким образом, из общего числа сотрудников (2 930 человек) работают 180 человек.

Представители “Expo-Business Chisinau” проинформировали, что из общего числа (51 резидент) 13 продолжают работать, а 38 компаний полностью и частично приостановили свою деятельность. “Fujikura Automotive” планирует возобновить работу 21 апреля.

В СЭЗ “Бельцы” из общего числа в 11 400 рабочих мест 92% временно прекратили работу: сотрудники находятся в состоянии технической безработицы. Так, со следующей недели компании “Draexlmaier”, “Sumitomo Electric Bordnetze SE”, “Gebauer & Griller” постепенно возобновят свою деятельность, пока не вернутся к полной мощности.

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