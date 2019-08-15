Со следующей недели глава государства возобновит встречи с гражданами в районах страны

0

Глава государства возобновит встречи с гражданами в районах нашей страны. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на общественном телеканале, отметив, что это произойдет уже на следующей неделе.

– Начиная со следующей недели, я опять поеду по районам. Думаю, раз-два раза в неделю президент и премьер должны ездить и говорить с людьми из районов. В Кишиневе мы тоже проводим много заседаний, выполняем множество задач, но мы должны и встречаться с людьми в селах. Со следующей недели как минимум 1 день в неделю президент будет находиться в районах, – сказал он.

Стоит отметить, что глава государства регулярно проводит встречи с гражданами в районах нашей страны. В последний раз Игорь Додон массово объездил населенные пункты Молдовы в начале этого года. Интерес к этому общению был настолько высоким, что в любом населенном пункте, куда приезжал президент, собирались полные залы.