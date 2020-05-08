Со следующей недели деятельность Агентства госуслуг будет расширена

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С понедельника, 11 мая, АГУ расширит список предоставляемых услуг. В том числе речь идёт о выдаче паспортов. Об этом в рамках брифинга заявил премьер-министр Ион Кику.

– Рекомендую всем гражданам ознакомиться с Распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое будет опубликовано на официальном сайте правительства. В нём можно увидеть полный список услуг, которые будут доступны гражданам с 11 мая, – отметил глава кабмина.

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