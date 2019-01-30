Со скоростью пробки

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О том, почему в Кишинёве нельзя ни проехать ни пройти

Бесконечные заторы стали обычным явлением в столице. Для решения этой проблемы требуется долгосрочная стратегия и финансовые средства. Ни того ни другого для реализации стратегических проектов у муниципия нет. Власти говорят, что исходят из тех денег, которые имеются в бюджете.

Повод для беспокойства

Пробки на кишинёвских улицах с каждым годом становятся всё длинней, а управлять ими всё сложней. Настоящая катастрофа наблюдается во время снегопадов, ливней и особенно в случае ремонта центральных столичных магистралей. В такие дни в пробке можно потерять до 1,5–2 часов, хотя при проезде по тому же маршруту с соблюдением всех ПДД в спокойное время потребуется не более 20 минут.

Вице-председатель Союза транспортников и дорожников РМ, депутат парламента Олег Липский считает, что причин образования пробок на кишинёвских улицах много, но одна из главных – плохая организация движения профильными подразделениями мэрии. Усугубляет положение и введённое властями круговое движение на некоторых участках. По мнению О. Липского, следует реорганизовать движение, а на некоторых перекрёстках установить светофоры, которые бы работали в те временные отрезки, когда в этом есть необходимость.

– Огромные пробки провоцируют в столице также Северный и Центральный автовокзалы, которые находятся в самых многолюдных местах, – называет ещё одну причину заторов депутат Липский. – Давно уже говорится о том, что нужно их вывести за пределы Кишинёва. У нас есть хороший пример – Южный автовокзал, при выезде из столицы в южном направлении. Другое дело, что, выведя эти вокзалы за городскую черту, нужно будет обязательно решить вопрос доставки пассажиров на общественном транспорте в центр столицы.

Причиной пробок вице-председатель Союза транспортников и дорожников РМ назвал и устаревшую инфраструктуру муниципия, которая слабо адаптирована к современным реалиям. Здесь необходимы новые связующие артерии между секторами столицы. Эту проблему нужно решить, чтобы транзитный транспорт без надобности не заезжал в центральную часть Кишинёва.

Среди мер, которые смогли бы чуть уменьшить пробки в городе, предлагается построить объездную дорогу вокруг Кишинёва для проезда транзитного транспорта, многоуровневые перекрёстки, общественные парковки; ввести полосы реверсивного движения; организовать полосы для движения общественного транспорта; обновить парки автобусов и троллейбусов, улучшив комфорт и условия перевозки пассажиров.

– Это приведёт к тому, что общественный транспорт станет более конкурентоспособным и будет иметь приоритет перед другими видами транспорта, – убеждён О. Липский. – Пассажироперевозки с комфортом подтолкнут многих автовладельцев пересесть с личного транспорта на общественный. Также важно проводить информационные кампании по продвижению преимуществ использования общественного транспорта.

Власть с ограниченными возможностями

Власти о проблеме знают, но разводят руками: мол, а что вы хотите – новые времена, у людей появилось больше возможностей, поэтому и количество машин выросло. Начальник главного управления общественного транспорта и путей сообщения Кишинёва Виталий Бутучел признаёт увеличение транспортного потока в последние годы и отмечает, что сегодня по улицам города ездит больше машин, чем было предусмотрено при его проектировании. Количество транспортных единиц с того времени выросло со 100 тыс. до 350 тыс., а это в 3,5 раза больше, чем город может принять на себя.

– Мы, конечно, принимаем решения для улучшения движения, но исходим из тех финансов и возможностей, которые у нас есть, – сказал в комментарии «АиФ в Молдове» Виталий Бутучел. – Сейчас нам помогает Дорожная полиция, представители которой регулируют движение в часы пик на многих перекрёстках. Но пробки в городе – это не только проблема управления транспорта, но и исполнительной и муниципальной властей, управления архитектуры. У нас нет полномочий принимать решения о строительстве магистральных дорог. К тому же до сих пор так и не был модернизирован генплан муниципия, не были утверждены задачи на последующие 10–20 лет. Каждый раз всё упирается в одну главную проблему – отсутствие денег.

Вместе с тем Виталий Бутучел отметил, что по возможности они предпринимают меры для регулирования движения в городе. Сейчас транспортным управлением реализуется проект по модернизации светофоров. В его рамках предусматривается обновить световые сигнальные устройства на 175 перекрёстках и перевести их на онлайн-систему GSM-управления. На следующем этапе на этих перекрёстках будут установлены видеокамеры и приборы, способные отслеживать интенсивность движения машин. Эти электронные считывающие устройства будут автоматически реагировать на пробки, менять световые сигналы светофора, чтобы по мере необходимости увеличивать пропускную способность на перегруженных перекрёстках. На данном этапе на МП Lumteh уже подготовлено 23 светофора для модернизации, после завершения всего объёма работ они будут подключены к системе GSM, а управлять ими будут из диспетчерской муниципального предприятия. Исходя из имеющихся бюджетных средств, в 2019 году планируется модернизировать ещё 20 светофоров.

Другой способ, способствующий сокращению пробок, – расширение полос или строительство новых дорог – на сегодняшний день не может применяться в полной мере, говорит глава транспортного управления. Заниматься модернизацией дорог они могут только исходя из имеющихся в бюджете денег. В 2019 году продолжается капитальный ремонт четырёх улиц на деньги еврокредиторов, а остальные дороги охватываются только текущим заделыванием ям и трещин.

Виталий Бутучел предлагает запастись терпением, пока ведётся реабилитация центральных улиц, зато потом пробки рассосутся. Но сегодня эту причину пока невозможно устранить, как и другую – незаконно припаркованные автомобили с двух сторон улиц.

– В Кишинёве наблюдается нездоровая тенденция среди водителей – оставлять свои машины вдоль основных магистралей, – сетует В. Бутучел. – Наглядный пример – улица Эминеску, где участники движения вынуждены лавировать между машинами, оставленными безответственными водителями с обеих сторон дороги. До сих пор так и не были приняты ни соответствующий регламент, ни законодательное положение, которые бы позволяли нам эти автомобили эвакуировать в принудительном порядке за нарушения.

Ведётся сейчас обсуждение и организации выделенной полосы для движения общественного транспорта. Среди участков, которые отобраны для этого нововведения на первоначальном этапе, – проспект Штефана чел Маре на отрезке от ул. Крянгэ до бул. Негруцци – Гагарина, Пушкина и Бэнулеску-Бодони, как самые загруженные улицы.

А вот со строительством объездной дороги вокруг Кишинёва, как следует из слов В. Бутучела, всё сложно. Концепция её строительства была разработана ранее Минтрансом, объединённым недавно с Минэкономики, и находится больше в компетенции центральных властей, так как должна проходить и через расположенные в непосредственной близости с Кишинёвом районы – Яловенский, Страшенский, Новоаненский и др.

В общем, послушаешь чиновников – работают они в поте лица, но в рамках отводимых бюджетов. А вот эксперты говорят, что через 10 лет бездействий Кишинёв станет сплошной пробкой.

Фото Игоря ВЗОРОВА

КОММЕНТАРИЙ

Сеть небольших дорог

Виктор Киронда, специалист в области городского развития: Важно поменять стратегию развития дорог. Вместо широких магистралей, без светофоров, с подземными пешеходными переходами, нужно реконструировать простые улицы и построить больше связующих дорог между разными зонами столицы. Отсутствие развитой сети небольших дорог порождает повышенный спрос на большие улицы. А это ведёт к пробкам.

Мнение Унгуряну

Каждый – со своим видением

– Проблему нужно решать в комплексе с другими задачами, которые стоят перед местными органами власти. Во-первых, нужна собственная стратегия, чтобы знать, что делать дальше, потому что проблема будет только усугубляться. Во-вторых, нужны объездные дороги, и возможность их построить есть. В-третьих, в центральной части города улицы стратегического назначения нужно ремонтировать в рекордно короткие сроки.

Подключение полицейских к регулированию движения в часы пик не решает проблему. Здесь нужны конкретные программы, основанные на технико-экономических обоснованиях, должны быть расчёты. Я не видел ни одного серьёзного анализа с участием специалистов университетов, научного сообщества. Каждый из руководителей транспортного управления муниципия приходит со своей стратегией, видением или вообще без них.

Сергей Унгуряну, эксперт в вопросах транспорта

Подготовила Любовь Чегаровская