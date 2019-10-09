Со скоростью «ПоршЕ`»

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О том, как коррупция провоцирует новые преступления

Вот уже как больше недели общество обсуждает произошедшую в последний день сентября в секторе Буюканы страшную аварию, в которой пострадало около трёх десятков человек. Только по счастливому стечению обстоятельств удалось избежать многочисленных жертв.

Троллейбус преткновения

30 сентября около двух часов дня на пересечении улиц Алба Юлия и О. Гибу произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Нёсшийся на сумасшедшей скорости вверх по улице О. Гибу автомобиль марки Porsche Cayenne, за рулём которого находилась молодая женщина в возрасте 33 лет, врезался в бок троллейбуса, пересекавшего по зелёному сигналу светофора перекрёсток. Удар был настолько сильным, что электромашину отбросило в сторону, а легковой автомобиль превратился в груду металла.

В результате этой аварии пострадало 28 человек, в том числе двое детей. К счастью, благодаря умелым действиям водителя, подъезжавший к остановке троллейбус удалось увести в сторону от места большого скопления людей, ожидавших прибытия общественного транспорта. Но всё же травм различной степени тяжести пассажирам троллейбуса избежать не удалось. Пострадавшие были доставлены в Институт скорой медицинской помощи (бывшая БСМП). К вечеру многие смогли уже уйти домой, а 10 человек, с более серьёзными травмами, остались в медучреждении.

По официальным данным, травмы, не совместимые с жизнью, получил пассажир легкового автомобиля, скончавшийся на месте. Женщина-водитель в крайне тяжёлом состоянии (серьёзные травмы головного мозга, грудной клетки и многих других органов) была доставлена в больницу и прооперирована. В реанимационном отделении оказалось ещё несколько пассажиров троллейбуса, которые, готовясь к выходу на остановке, стояли у двери троллейбуса и получили наиболее серьёзные травмы.

То что творится на дорогах нашей страны, свидетельствует о крайне тревожной ситуации. Если необходимо изменить законодательство, я готов поддержать соответствующие предложения. Например, недавно президент Беларуси подписал закон, который позволяет конфисковывать автотранспорт за частые нарушения ПДД. Предлагаю правительству и депутатам изучить этот опыт.

Груз дел и протоколов

По факту этого ДТП было возбуждено уголовное дело и начато расследование его обстоятельств. В качестве подозреваемой по делу проходит водитель Porsche Cayenne. Уже вечером в соцсетях появились первые данные о личности владелицы этой дорогой машины, о её пристрастии к алкоголю и привычке (в нарушение всех правил) садиться пьяной за руль и гонять по улицам города.

Вечером, в день аварии, премьер-министр Майя Санду созвала экстренное заседание в МВД с участием ответственных лиц, чтобы обсудить все обстоятельства аварии и определить, как помочь пострадавшим.

Дабы ответить на множество вопросов, возникших у журналистов по этому резонансному ДТП, 1 октября в Генеральном инспекторате полиции состоялась пресс-конференция. На ней были преданы огласке некоторые подробности дорожно-транспортного происшествия и факты из жизни женщины – виновницы аварии.

После проведения технической экспертизы автомобиля Porsche Cayenne стало известно, что он двигался со скоростью 130 км/ч, о чём свидетельствует остановившаяся на этой отметке стрелка спидометра.

По словам врио начальника национального инспектората полиции Георгия Балана, женщина, управлявшая автомобилем, ранее уже проходила по пяти уголовным делам, а в 2018 году её даже приговорили к шести месяцам заключения за то, что она спровоцировала ДТП. Вместе с тем, стало известно, что на эту гражданку с 2010 по 2018 годы было составлено в общей сложности 43 протокола за нарушение Правил дорожного движения, из которых 8 – за вождение с непристёгнутым ремнём безопасности, 5 – за игнорирование дорожных знаков, 4 – за создание аварийных ситуаций, по 2 протокола – за превышение допустимой скорости, вождение в пьяном виде, отсутствие данных техосмотра, совершение ДТП без уголовного преследования, оставление места аварии, а дважды она была лишена права управлять автомобилем. Её штрафовали также за разговоры по телефону во время вождения автомобиля, за отсутствие водительских прав.

Ко всему прочему результаты судебно-медицинской экспертизы свидетельствуют о том, что в крови у женщины, управлявшей автомобилем Porsche Cayenne, было обнаружено содержание алкоголя в объёме 1,87 мг/л, что соответствует (по нормам молдавского законодательства) состоянию сильного алкогольного опьянения. То есть и на этот раз играющая со смертью бизнесвумэн села за руль пьяной, подвергая опасности не только себя и своих пассажиров, но и других горожан.

Каждый при своём мнении

Премьер-министр Майя Санду, выразив соболезнование семье погибшего и слова сожаления тем, кто пострадал в результате аварии, и их родным, одновременно признала, что «Молдова – страна с высоким риском ДТП». А всё потому, что «водители, которые грубо нарушают Правила дорожного движения и подвергают опасности жизни других людей, избегают наказания и не лишаются водительских удостоверений, так как прибегают к актам коррупции в системе правосудия».

В свою очередь экс-министр внутренних дел Александр Жиздан, при котором виновной в ДТП женщине тоже удавалось отделаться незначительными штрафными санкциями и избежать заключения под стражу (хотя такое решение было вынесено), выказал озабоченность теми процессами, которые сегодня якобы происходят в МВД.

– Зная в деталях процессы, о которых простые люди и не подозревают (касается работы этого министерства), могу предположить: из-за того, что руководство МВД больше сконцентрировано на политике, чем на своих должностных обязанностях или на интересах граждан Молдовы, у нас в стране и случаются подобные ДТП, – отметил А. Жиздан. – К сожалению, в Молдове сегодня насчитывается 17 инспекторатов полиции без руководителей. Беспрецедентно, но уже больше двух месяцев нет начальника и у муниципальной полиции, а между тем 40–45% от общего числа преступлений, совершаемых по республике, происходят в Кишинёве. Отсутствие безопасности для людей на столичных дорогах и улицах должно озаботить нынешнее правительство. Власти следует задуматься и о том факте, что виновница аварии позволила себе в таком состоянии сесть за руль и ехать по улицам столицы, да ещё после стольких наказаний.

Если учесть, что и при демократах виновница резонансного ДТП садилась нетрезвой за руль и откупалась от правосудия, то довольно странны эти обвинения экс-главы МВД в адрес власти, избранной четыре месяца назад. Тем более что в интернет-пространстве распространяется информация о существовании у неё покровителя, приближённого к ДПМ.

Вплоть до конфискации

Президент страны Игорь Додон, выразив сочувствие пострадавшим и их семьям, потребовал от МВД в срочном порядке разработать план мер по повышению безопасности дорожного движения.

– То что творится на дорогах нашей страны, свидетельствует о крайне тревожной ситуации, – считает глава государства. – Если необходимо изменить законодательство, я готов поддержать соответствующие предложения. Например, недавно президент Беларуси подписал закон, который позволяет конфисковывать автотранспорт за частые нарушения ПДД. Предлагаю правительству и депутатам изучить этот опыт.

Может, на самом деле, ещё большее ужесточение законодательства образумит недобросовестных владельцев автомобилей? Если высокие штрафы и тюремное заключение не помогают, то конфискация автомобиля и пожизненное лишение прав за вождение в пьяном виде остановят правонарушителей?

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Награда нашла профессионала

Троллейбусом, в который врезался автомобиль Porsche Cayenne, управлял водитель с 20-летним стажем Василий Секриеру. Несмотря на полученные травмы, ему удалось отвести электромашину от остановки, где находились люди. Это позволило избежать большого количества жертв. За проявленный профессионализм, мужество и гражданскую ответственность президент страны Игорь Додон наградил Василия Секриеру медалью Meritul civic («За гражданские заслуги»).

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Деньги или покровитель

Григорий Петренко, политик: Ставшая известной благодаря ДТП Светлана У., оказывается, была приговорена к шести месяцам заключения с отбыванием срока в тюрьме закрытого типа. Окончательное решение на этот счёт было принято 18 декабря 2018 года Высшей судебной палатой. Это значит, что до 18 июня 2019 года она должна была находиться в тюрьме.

Но её страничка в Фейсбуке говорит об обратном. Даже если предположить, что она её обновляла в местах заключения, то каким образом она отметилась 17 февраля в монастыре Курки, а 31 мая – в парке Валя Морилор? Судя по всему, она не отбывала наказание в тюрьме, а ни от кого не прячась, находилась в Кишинёве.

Если это так, тогда вопросов куда больше, чем их было сразу после ДТП. И мы все понимаем, что подобного рода проблемы в нашей стране могут решаться либо большими деньгами, либо высокопоставленными покровителями.

Это ДТП – классический пример того, как коррупция, прогнившая насквозь система и безнаказанность убивают в прямом смысле этого слова!

Любовь Чегаровская

P.S. Когда верстался номер, стало известно о смерти виновницы ДТП.