Со 2 ноября в Молдове будет разрешена охота на кабана

0

Агентство «Moldsilva» заявило, что со 2 ноября по 29 декабря будет открыт сезон охоты на кабана, а на территориях, арендованных для ведения охотничьего хозяйства – с 5 октября по 29 декабря.

Согласно приказу агентства «Moldsiva», в охотничьих фондах Агентства «Moldsilva» охотиться можно будет в субботу, воскресенье и праздничные дни, а на арендованных территориях — в течение всей недели. На охоте обязательно будет присутствовать ветеринар территориальных подразделений Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. Он будет следить за соблюдением требований к биобезопасности в процессе охоты и брать пробы для исследований на африканскую чуму свиней, передаёт moldpres.md.

Охота в пограничной зоне до пределов 1000 метров от государственной границы разрешается только в светлое время суток при наличии документов, позволяющих осуществлять охоту и разрешения, выданного пограничной полицией, в том числе для лиц, постоянно проживающих в приграничной зоне или в населенных пунктах, границы которых находятся в пограничной зоне. Срок рассмотрения запроса составляет до 5 дней.

На время охотничьего сезона Агентство «Moldsilva» организовало мобильные группы по патрулированию лесного фонда. Руководство учреждения просит граждан, ставших свидетелями случаев браконьерства или подозрительных происшествий в лесу, сообщать об этом по номеру телефона горячей линии 022 211-311.

Стоимость разрешения на охоту составляет 2500 леев. Заявитель должен иметь охотничий билет с голограммой, действительной на 2019 год. Количество разрешений ограничено и выдается в порядке обращения.