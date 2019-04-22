Со 2 мая доступ частного транспорта на кладбище “Дойна” будет временно запрещен

Со 2 мая доступ частного транспорта на кладбище “Дойна” будет временно запрещен

Начиная с этого дня, специализированные службы будут проводить уборку на кладбище и вывозить мусор с его территории. В данной связи, последний день, когда кишиневцы смогут заехать на территорию “Дойны” до Радоницы на личном авто – это среда, 1 мая. 

Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии. В то же время доступ на остальные кладбища будет разрешен и в четверг, 2 мая. На них наводить уборку начнут в пятницу, 3 мая.

Напомним, что в этом году поминальные дни выпадают на 5 и 6 мая. О снятии ограничений на доступ на кладбища на личном авто будет объявлено позднее.

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