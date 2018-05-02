Сны детства Ирины Вишневской

В Бюро межнациональных отношений (г. Кишинев, ул. Матеевич, 109/1) проходит выставка «Сны моего детства» журналиста, писателя, а теперь и художника Ирины ВИШНЕВСКОЙ (IraVish).

На выставке представлена уникальная авторская техника живописи на старых домотканых коврах. Многие из них, побитые временем и молью, были настоящим «мусором», готовым к отправке на свалку. Сегодня ковры ожили сюжетами, связанными с воспоминаниями художницы о детстве, проведённом в Гагаузии.

Их названия говорят сами за себя: «Когда в Чадыр-Лунге танцуют, на небе расцветают цветы», «Космонавты в небе над Чадыр-Лунгой», «Коляда», «Жили-были старик со старухой, и была у них чёрная кошка», «Мария и её сын» и другие.

«Мне было десять лет, когда отец вернулся из очередных странствований и сообщил маме: «Я нашел Рай на земле! Собирайся, мы переезжаем!». Так, из средней полосы России наша семья переехала жить на юг Молдовы, в Гагаузию – в Чадыр-Лунгу. В моих глазах (как тогда, так и сейчас) Гагаузия – это действительно Рай. Первые впечатления от Чадыр-Лунги – необычный ландшафт, необычные люди, одетые в необычную одежду, изобилие солнца, фруктов и овощей – были настолько яркими и невероятными (сказочными!), что они до сих пор живут в моей памяти. Именно им и посвящена эта выставка», – рассказывает Ирина Вишневская.

В настоящее время художник живёт и работает в Украине (Одессе). Выставка «Сны моего детства» Ирины Вишневской (IraVish), представленная в эти дни в Кишинёве, продлится до 15 мая.