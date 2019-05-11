Снова стрельба, теперь уже в Кишинёве: огонь открыл пьяный мужчина

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37-летний мужчина был задержан полицией после того, как применил оружие в одном из жилых домов столичного сектора Буюканы.

Органам правопорядка позвонил сосед, который услышал выстрелы, пишет publika.md. Известно, что мужчина, применивший оружие, находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, в ходе обыска в его доме был обнаружен ещё один пистолет и 41 патрон. Оружием и боеприпасами мужчина владел незаконно.

Подозреваемого отконвоировали в Инспекторат полиции сектора Буюканы. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Единцах 38-летний мужчина разругался с несколькими людьми, а чтобы доказать свою правоту, он вытащил пистолет и несколько раз выстрелил.