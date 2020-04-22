Снова сел пьяным за руль мотоцикла: нарушителю грозит реальный срок

Снова сел пьяным за руль мотоцикла: нарушителю грозит реальный срок

Автоинспектор остановил мотоцикл в селе Колбасна. Водитель был с явными признаками алкогольного опьянения.

34-летнего сельчанина отстранили от управления транспортом и доставили на экспертизу, пишет mvdpmr.org. Как оказалось, ранее мужчина был привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда его лишили водительского удостоверения и обязали выплатить штраф. Теперь мотоциклиста могут лишить свободы на срок до двух лет.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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