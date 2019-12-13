Снос табачных киосков в Кишиневе продолжается. Временно оставшиеся без работы продавцы получат финансовую помощь от примарии (ФОТО)

Снос табачных киосков в Кишиневе продолжается. Временно оставшиеся без работы продавцы получат финансовую помощь от примарии (ФОТО)

За последние 4 дня в Кишинёве эвакуировали 45 киосков, в которых, в основном, продавали сигареты. Данные ларьки осуществляли свою деятельность в нарушение закона, так как были размещены вблизи образовательных и медицинских учреждений. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан 

Градоначальник подчеркнул: все, кто работал в эвакуированных киосках и временно остался без работы, получат финансовую помощь на определенный период от примарии, пока не будет найдено решение для их трудоустройства. В то же время он заверил в том, что процесс сноса киосков, которые были открыты и работали вопреки закону, продолжится.

– Повторю: не будет компромиссов по таким вопросам, как здоровье детей, здравоохранение населения эстетический облик города. Хаос, который творился в столице долгие годы, больше не может продолжаться, – добавил он. 

Напомним, ранее вице-примар Кишинева Илие Чебан заявил, что владельцы табачных киосков сами спровоцировали их снос неисполнением закона.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md