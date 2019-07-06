Снос дома в Атаках: как обстоит ситуация с пострадавшими

Снос дома в Атаках: как обстоит ситуация с пострадавшими

Спустя две недели после трагедии, произошедшей в Атаках, где обрушился девятиэтажный блок, спасатели провели экспертизу во втором блоке аварийного дома. В трёх других соседних зданиях экспертиза ещё не проводилась.

Как заявил для tv8.md глава Окницкого района Василе Романюк, определённые проблемы были выявлены и во втором блоке, но более подробная информация будет представлена ​​в окончательном экспертном отчёте, который планируют завершить через неделю. Романюк также уточнил, что суммы ущерба уже подсчитаны, однако он намерен обратиться к правительству с требованием повысить компенсации пострадавшим гражданам, которые остались без жилья.

Люди остались не только без крыши над головой, но и без своего имущества. Расчёты были сделаны исходя из средних рыночных цен, но следует учитывать, что дом находится в центре города, а цены в последнее время выросли. Поэтому в комитет по оценке ущерба вошли и несколько бывших жильцов обрушившегося дома, – пояснил председатель района.

В настоящее время в здании местной школы остаются проживать всего несколько человек. Остальные пострадавшие разместились у родственников.

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