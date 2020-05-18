Снёс столб и устроил пожар: жуткое ДТП произошло в Тараклии (ФОТО)

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Серьезная авария случилась между коммуной Светлый и селом Балабаны Тараклийского района.

На трассе М3 водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и врезался в столб линий электропередач. Из-за оборвавшихся проводов начался пожар: вокруг повреждённого автомобиля загорелась трава.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Площадь пожара, пишет gagauzinfo.md со ссылкой на tuk.md, составила около 200 квадратных метров.

Состояние водителя и пассажира – удовлетворительное. От госпитализации оба отказались.

Обстоятельства ДТП расследуются.

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