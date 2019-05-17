Сняли зеркала с авто, но попали на камеру наблюдения: в столице задержали подозреваемых в краже (ВИДЕО)

Сняли зеркала с авто, но попали на камеру наблюдения: в столице задержали подозреваемых в краже (ВИДЕО)

Двое 27-летних жителей районов Окница и Басарабяска были задержаны сотрудниками полиции сектора Буюканы по подозрению в совершении кражи. Ранее они уже привлекались за хулиганство.

15 мая в полицию обратился владелец автомобиля Hyundai. Мужчина рассказал, что у него украли зеркала заднего вида. Размер ущерба составил 7 000 леев.

На слушаниях подозреваемые признали свою вину. Им грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы сроком от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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