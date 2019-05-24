Снял колёса с чужого авто: полиция задержала вора-рецидивиста (ВИДЕО)

Снял колёса с чужого авто: полиция задержала вора-рецидивиста (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали 35-летнего жителя Дурлешт, ранее судимого за кражу.

Утром 19 мая 36-летний владелец автомобиля Skoda обнаружил свою машину, припаркованную во дворе дома по улице О. Гибу, без колёс. Мужчина немедленно обратился в полицию. Общий ущерб составил 8 000 леев.

Действия злоумышленника попали на камеры наблюдения, установленные во дворе. Таким образом, вскоре личность подозреваемого была установлена, а колёса были найдены в его доме.

Задержанный признал свою вину, заявив полиции, что собирался продать украденное. За кражу нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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