Снижение НДС для HoReCa и многое другое: аннулированные КС меры обсудят в парламенте

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Внесение изменений в бюджет страны, ситуация, сложившаяся в свете решения Конституционного суда аннулировать пакет антикризисных мер, принятый правительством под собственную ответственность, а также предпринимаемые в борьбе с пандемией коронавируса властями страны действия стали темами обсуждения на заседании Совета коалиции ПСРМ-ДПМ, состоявшегося в среду вечером.

Участники встречи решили, что на заседании парламента должны быть приняты решения о внесении изменений в госбюджет. Это касается: 50%-ного налогообложения аэропортового сбора в 9 евро, взимаемого с каждого пассажира, снижения ставки НДС для сектора HoReCa до 15%, облегчения доступа отечественных производителей к магазинам duty-free и так далее. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ.

Совет коалиции также решил пересмотреть положения, которые касаются отсрочки на год положений, предусматривающих порядок продажи табачных изделий в магазинах, а также увеличение налогов для добывающей промышленности. Стороны высоко оценили оказываемую нашей стране внешними партнерами поддержку и обсудили необходимость получения дополнительной финансовой помощи из-за рубежа.



– ПСРМ подчеркнула усилия властей, предпринимаемые для оказания поддержки гражданам и предпринимательской среде в контексте режима чрезвычайного положения, в котором находится наша страна, – подытожил Фуркулицэ.

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