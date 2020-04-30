Снимки говорят сами за себя: как выглядит обновленный сквер на улице Букурией (ФОТО)

Снимки говорят сами за себя: как выглядит обновленный сквер на улице Букурией (ФОТО)

Работы по восстановлению сквера на улице Букурией в столичном секторе Буюканы продолжаются. Тем не менее, промежуточный результат виден уже сегодня. Снимками сквера на своей странице в соцсети поделился генеральный примар Кишинева Ион Чебан. 

Он уточнил, что восстановительные работы подойдут к концу в начале июня.

– Если есть желание, ситуацию изменить можно, а кишиневцы ждут уже много лет современный город. Кишинев может и должен выглядеть лучше! – отметил он. 

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