Снимали деньги с чужих счетов: группе мошенников грозит до 6 лет тюрьмы

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Сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества Национального следственного инспектората вместе с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам раскрыли организованную преступную группу, которая похитила 200 000 леев у группы лиц на основании доверенностей, выписанных жертвами.



Составленные жертвами доверенности не исключали возможности для подозреваемых совершать другие противоправные действия, в частности, создавать банковские счета и претендовать на имевшиеся на них денежные средства. Пострадавшие от злоумышленников граждане даже не знали, что кто-то вместо них получает деньги по доверенностям.

Так, с 2016 года члены группы открыли несколько банковских счетов на имена других лиц в банках за рубежом – на основании доверенностей, подписанных жертвами. Далее злоумышленники снимали со счетов жертв денежные суммы в банкоматах в Молдове.

В результате обысков правоохранители нашли и изъяли документы, используемые для совершения преступлений. В итоге было возбуждено два уголовных дела: по факту кражи и использования поддельных официальных документов.

Подозреваемым грозит тюремное заключение на срок до 6 лет и штраф до 167 500 леев.