Снимаю… кэчулу!

Фёдор Евстигнеев о том, как он путешествует и открывает миру Молдову

Покорить горный пик, придумать авторский тур, спуститься в пещеру, пробежать марафон и многое-многое другое – из еженедельника гида и путешественника Фёдора Евстигнеева. Фёдор открывает для себя красоты разных уголков мира, а для других – тайны Кишинёва, Рашкова или Бессарабки.

Он устраивает тематические экскурсии, переоблачается в исторических персонажей, перевоплощается, вовлекая в путешествие, полное любви и обожания «к самой красивой стране», какой он искренне считает Молдову.

Ген странствий

– Фёдор, вы когда-нибудь задумывались над природой своей страсти к путешествиям? Откуда она?

– Думаю, она есть в крови у всех, заложенная в генах с моментов великого переселения народов. Другое дело, как сильно она выражена. Страсть к путешествиям исходит из жажды к новым знаниям, эмоциям, приключениям. Есть люди, которым не сидится на месте, кто-то вообще проводит жизнь в постоянных путешествиях. И я бы так жил, будь такая возможность.

– Есть города, которые вас как-то особенно вдохновили, стали этакой любовью на всю жизнь?

– Киев. Это та любовь, тот город, в который всегда хочется вернуться. Мне иногда кажется, что я знаю его лучше, чем Кишинёв. И как бы я не менялся, эмоции из Киева навсегда останутся в моём сердце.

Люблю Львов, Брашов, Амстердам и Куско, Неаполь и Тбилиси, Фенхуан и Цюйфу, Владивосток и Дрезден. Синтез впечатлений от всех них и создаёт образ идеального города нашего будущего, ради которого хочется жить. А есть города так себе… Бухарест, Москва, Прага – скорее всего, энергетика этих городов не подходит мне. Нет, они не плохие, прекрасные по-своему, но музыка моей души не сошлась с этими городами по нотам!

– В фоторепортажах по различным уголкам света у вас непременно есть фотография кэчулы – на камне, на песке, на памятнике, на пике горы, среди мягких игрушек, да где угодно. Что символизирует кэчула? Это вы?

– Во время путешествия в Италию родился проект caciula.md. Придумывали мы его вдвоём с моим другом, художником и дизайнером Вадимом Руссу, поэтому от меня он точно отличается. Cǎciula – это прообраз, синтез, символ молдавского народа. Это, наверное, то, каким хотелось бы видеть его в идеале. Добрый, открытый, без национализма, космополит. Если ты ходишь как простой турист, тебя вряд ли кто-то спросит, откуда ты. А вот на кэчулу все реагируют. Сколько мы её ни брали с собой, реакция всегда самая живая. И ты сначала рассказываешь о шапке, а потом ещё долго о загадочной стране, откуда она родом, о людях, которые там живут. Так кэчула путешествует по миру, узнаёт что-то новое и приглашает всех в гости в свою страну.

– И как вам кажется, просветительская деятельность кэчулы многим людям открыла нашу страну?

– Точно знаю, что многим.

Человек мира

– С какими чувствами обычно возвращаетесь домой?

– С разными. Новые эмоции, новые знания, восхищение. Бывает и культурный шок. Есть радость возвращения на родину, но вместе с ней есть и чувство потери или утраты. В этих путешествиях по городам и странам остаётся частичка меня – города не только дают, но и забирают… Например, не знаю, когда я вернусь во Владивосток, но там, далеко, уже есть часть меня, а он – в моей памяти. Поэтому… я чаще печален по возвращении, чем радостен.

– В гостях хорошо, а дома лучше… Это не про вас?

– Почему же, это про меня. Дом – он есть дом. Тут хорошо. Не думаю, что я бы смог жить в другом месте, в другой стране. Хотя сам по себе я космополит, человек мира, и не совсем понимаю, зачем существуют границы. Люди, если очень хотят, найдут возможность нарушить и пересечь эти границы. Так происходило всегда и так будет.

– В Молдове есть места, которые вы любите как-то особенно? Скажем, время от времени туда возвращаетесь. Вам нравится туда возить гостей?

– Да, такие места есть. Они связаны с воспоминаниями. Больше всего их в самом Кишинёве. Есть они и по Молдове. Гостям, да, показываю. Но самые дорогие мне места –только мои, и гостей туда я не вожу. Я туда приезжаю сам на велосипеде и могу долго там находиться, копаясь в своём прошлом…

Надежда на пассионариев

– То есть Кишинёв – однозначно ваш город. И вот этот разрушающийся старый контур, эта растворяющаяся в современной реальности история – какие эмоции они у вас вызывают?

– Что ж… У каждого города есть подъёмы и падения. Так устроена вообще история всего человеческого мира. Думаю, что в ближайшее время появятся некоторые пассионарии, которые дадут толчок новому витку истории Кишинёва. Сегодня, конечно, обидно за то, что происходит, и жалко людей, которые думают во многом только о себе, о деньгах и совсем не думают о городе, в котором живут. Но я давно научился видеть в плохом хорошее. И так, глядя на разрушающееся здание XIX века на кишинёвской улице, вспоминаю его историю, представляю, как это всё было, кто тут жил, ходил, что делал… И, конечно, надеюсь, что настанет новая жизнь у этого здания, ещё более насыщенная, но уже другая…

– Переименование улиц – тема, наверное, тоже близкая. Если бы вам дали власть, какие названия носили бы наши улицы?

– Если бы мне дали власть, я, в первую очередь, от неё бы отказался. Я не политик и не хотел бы им быть. А вот совет, если бы меня спросили, дал бы. В первую очередь, нужно называть улицы именами тех людей, которые на самом деле что-то сделали для нашего города. Вернул бы название улицы в честь Карла Шмидта. Вообще, если честно, я переименовал бы проспект Штефана чел Маре в Карла Шмидта (но могут закидать меня камнями). Назвал бы в центре одну из улиц в честь Эмиля Лотяну. Улицу Букурешть переименовал бы в улицу Александра Плэмэдялэ. Вообще, будь моя воля, редко называл бы улицы именами политиков и военных – больше бы присваивал имена архитекторов, художников, поэтов.

«Восторженный идиот»

– Про Кишинёв всё ясно. А если говорить обо всей стране? Мнения наших людей о Молдове радикально делятся: одни – в хорошем смысле слова – восторженные идиоты с тезисом о том, что страна прекрасна, другие – всем недовольны. Вы в каком из списков?

– Все страны красивы и всем есть чем гордиться. По поводу Молдовы…. Я отношусь к восторженным идиотам. Это самая красивая страна, тут много чего есть, и те, кто говорит, что тут ничего нет и нечего смотреть, глубоко ошибаются. Печально, когда приезжает турист-одиночка, и первый же местный житель, что ему на пути попадается, таксист, начинает рассказывать о том, что тут нечего смотреть, тут полная беднота и все отсюда валят. Причём чаще всего это такой представитель части молдавского населения, который ничего не знает об истории нашего края, о столице – и он же выкидывает мусор мимо урны, и он же всем недоволен. Кишинёв для него – перевалочный пункт. Да и где бы он ни жил, он всегда будет недоволен. Нам есть чем гордиться и что показывать, просто нужно знать, как это делать, и, главное, – любить. Любить безвозмездно, не рассчитывая на то, что тебе кто-то что-то за это должен.

ДОСЬЕ

Фёдор Евстигнеев окончил Технический университет Молдовы по специальности инженер-менеджер по транспорту, факультет психологии Молдавского государственного университета. Работает гидом в одной из столичных туркомпаний. Управляет в Фейсбуке страницей «Мир глазами Căciula».

Подготовила Инна Желтова