Снежный коллапс: 34 школьных маршрута не смогли доставить сегодня в школы более 600 учеников

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Из-за большого количества выпавшего снега с раннего утра 34 школьных маршрута в 10 районах страны не смогли работать в привычном режиме. Ещё на нескольких школьных маршрутах пассажиров доставили с опозданием.

В Оргеевском районе было отменено 3 маршрута, из-за чего 121 ученик не добрался до школы. В Сынжерей более 100 учащихся из 3 сёл не смогли присутствовать на уроках. Во Флорештах 3 автобуса не смогли добраться до школ из-за заснеженных дорог. В Сороках на маршрут не вышли 4 автобуса, передаёт protv.md.

В Шолданештах ситуация обстоит ещё хуже: здесь было отменено более 9 маршрутов. В результате более 200 учеников не смогли сегодня сесть за школьные парты.