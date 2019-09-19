«Снесу три незаконные стройки!»: Ион Чебан о своих первых действиях на посту примара (ВИДЕО)

0

Накануне кандидат на пост столичного градоначальника от Партии социалистов представил аналитический отчет о проблемах в сфере строительства в муниципии Кишинев. Впервые командой экспертов был сделан комплексный анализ одного из самых насущных городских вопросов.

Представляя отчет, Ион Чебан отметил, что направит документ в правительство, парламент, а также экспертам для общественного обсуждения. Кандидат на пост генпримара подчеркнул, что в решении проблемы незаконного строительства он готов идти до конца.

– Я никого не боюсь, и готов идти до конца. Я хочу, чтобы в Кишиневе строили, но хочу, чтобы это делалось в соответствии с действующим законодательством, которое, в свою очередь, сейчас должно быть усовершенствовано. Я хочу, чтобы эти стройки никому не мешали, чтобы они не располагались на детских площадках, в зеленых зонах или парках. Я намерен наладить корректные отношения с представителями строительных компаний, но если продолжится эта порочная практика, то первые три незаконно возведенные постройки будут снесены в течение месяца после моего вступления в должность генпримара, – заключил Ион Чебан.

Напомним, что на протяжении всего мандата команда Иона Чебана в Муниципальном совете боролась с незаконными застройщиками и добилась остановки десятков незаконных строек в столице. В некоторых случаях остановить незаконное строительство не удалось, но это случилось, в том числе, по причине вмешательства в судебные процессы заинтересованных лиц.

Полный отчет можно найти на сайте ionceban.md.