Снегопады возвращаются: синоптики прогнозируют снежную неделю на севере страны

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, на всей территории страны ожидаются осадки в виде снега. Наибольшее количество осадков выпадет в северной части страны, где непогода продержится 7 дней подряд.

Ночью небольшой снегопад ожидается на юге, а завтра – в центре и на севере. В пятницу снег ожидается в северных и центральных районах, а на юге будет наблюдаться облачность, пишет tv8.md.

На выходных по всей стране пройдет снег, за исключением центральных районов. В этой части будет сухо и облачно.

В первые три дня грядущей недели снег может выпасть в северных и центральных районах. В южной части небольшое количество осадков ожидается только в понедельник.