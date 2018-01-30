Снегопады вернутся в Молдову в конце недели

Согласно прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, в пятницу, 2 февраля, и в субботу, 3 февраля, по всей территории страны пройдут осадки в виде дождя со снегом.

Температура воздуха, при этом, начнет снижаться и составит от -3 до +2 градусов ночью и от -1 до +4 градусов днем.

В то же время, начиная с воскресенья, во всей Молдове ожидаются снегопады. Осадки будут идти вплоть до вторника. Температура воздуха составит: от -2 до -5 градусов ночью и от -2 до +1 градуса днем на севере, от -1 до -4 градусов ночью и от -1 до +2 градусов днем в центре Молдовы, а также от 0 до -3 и от 0 до +3 на юге страны.