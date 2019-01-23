Снегопад в Молдове: сводка спасателей за последние сутки

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям следит за ситуацией в связи со снегопадом по всей стране.

Согласно оперативной информации, к этому часу нет обесточенных населенных пунктов. Дороги и национальные трассы доступны для движения, оно осуществляется в зимних условиях. Затруднительных ситуаций зарегистрировано не было.

В то же время, по данным Государственной администрации дорог, в работах по распространению противоскользящего материала, начиная с 06.00, были задействованы 325 единиц техники и 551 рабочий. К этому часу было распространено примерно 2715 тонн реагента.

Водителей просят слушать рекомендации местной публичной власти и оборудовать свои автотранспортные средства должным образом. В путь следует отправляться подготовленными, имея запасы еды, горячие напитки и соответствующую одежду. Телефон должен быть заряжен.

ГИЧС продолжает следить за обстановкой. В случае рисковых ситуаций граждан просят незамедлительно звонить по номеру 112.