Снегопад в Молдове: как обстоит ситуация на дорогах к этому часу

Снегопад в Молдове: как обстоит ситуация на дорогах к этому часу

Национальный инспекторат патрулирования информирует, что на всей территории страны снегопад. Патрульные экипажи сопровождают специальную технику для расчистки дорог и распространения противоскользящего материала.

Отмечается, что заблокированных трасс на данный момент нет, но транспорт передвигается с трудностями. В то же время, из-за вьюги состояние дорог может резко ухудшиться.

На территории страны работают 53 мобильных экипажа и 110 патрульных инспекторов. В случае затруднительной ситуации водителей призывают обращаться к ближайшему патрульному экипажу или звонить по номеру 112.

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