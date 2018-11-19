Снегопад в Молдове: как обстоит ситуация на дорогах к этому часу

Национальный инспекторат патрулирования информирует, что на всей территории страны снегопад. Патрульные экипажи сопровождают специальную технику для расчистки дорог и распространения противоскользящего материала.

Отмечается, что заблокированных трасс на данный момент нет, но транспорт передвигается с трудностями. В то же время, из-за вьюги состояние дорог может резко ухудшиться.

На территории страны работают 53 мобильных экипажа и 110 патрульных инспекторов. В случае затруднительной ситуации водителей призывают обращаться к ближайшему патрульному экипажу или звонить по номеру 112.