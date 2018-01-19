Снегопад обернулся другой проблемой: огромные сосульки на крышах несут угрозу для жизни горожан

Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций призывает людей осторожнее передвигаться вблизи зданий, с крыш которых падают куски утрамбованного снега или огромные сосульки.

Вчерашний снегопад обернулся проблемами не только на дорогах, спровоцировав множество аварий, но и стал нести угрозу для жизни людей, в особенности проживающих в городах, сообщает stirilocale.md.

С крыш многоэтажных зданий весь день падают куски утрамбованного снега, а плюсовая температура днем спровоцировала образование сосулек. Таким образом, речь может идти как о нанесении ущерба, так и об угрозе здоровью и даже жизни.

В связи с этим, администраторам зданий рекомендуется оперативно убрать снег и сосульки с крыш.